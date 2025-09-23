Массажист «Автомобилиста» с 40-летним стажем о молодом Дацюке: «Здоровье не ахти было, нога не совсем прямая. Голова – уникальная. У нас его с травмой чуть не загубили»

Массажист «Автомобилиста» рассказал о работе с Павлом Дацюком.

Ильшат Гайнуллин работает с хоккейными командами из Екатеринбурга с 1984 года.

- Известная история: у Павла Дацюка одна нога была короче другой. Помните, как это сказывалось на работе с ним?

– Он пришел в команду («Динамо-Энергию» – Спортс) молодой, худой даже. Здоровье не ахти было, нога не совсем прямая. Он окреп, отлично катается, работает ногами и головой – у него уникальная голова. Он получал тут травмы, уехал из команды с травмой. Я массировал его, но та травма не была излечима без операции, я его посещал в больнице.

Казань оплатила больницу, операцию, которую мы не смогли сделать. Наш клуб не был богатым, такие процедуры не могли себе позволить – чуть не загубили игрока.

У нас работал тогда Владимир Крикунов , заметил его и позвал в «Ак Барс » без разговора. Заплатили миллион, что ли, могу уже с числом ошибиться. Крикунов видел в нем человека, хоккеиста, – сказал Гайнуллин.