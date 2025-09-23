Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»

Алексей Кручинин сказал, что североамериканцы из «Шанхая» много провоцируют.

«Торпедо » потерпело первое поражение в сезоне, уступив «Дрэгонс » (0:1 ОТ).

– Тяжелый матч для нас. «Драконы» стали сильнее, чем были прежде. Они очень быстро нас накрывали, и сегодня у нас не получалось контролировать шайбу и выходить из зоны. Соперник успевал нас перекрывать практически везде, поэтому было важно играть терпеливо, выжидать свой момент.

В целом, у нас были возможности забить, даже в концовке. К сожалению, реализовать свой шанс не удалось — произошел, по сути, несчастный случай. Мы знали, что не будем выигрывать все 68 игр подряд. Это было тяжелое испытание для нас. Несмотря на то, что игра не складывалась, мы смогли заработать одно очко, играя терпеливо и сражаясь в обороне. В целом, есть над чем работать, но эту игру можно занести в актив в плане командной самоотдачи.

– На протяжении всего матча было много стычек. Чем вы можете объяснить такое количество конфликтных ситуаций на льду?

– У них много североамериканцев в команде, а они любят провоцировать и играть агрессивно. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не собираемся быть мальчиками для битья. Если они хотят идти на столкновения, то мы тоже будем идти друг за другом, – сказал форвард нижегородцев.