  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»
0

Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»

Алексей Кручинин сказал, что североамериканцы из «Шанхая» много провоцируют.

«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, уступив «Дрэгонс» (0:1 ОТ). 

– Тяжелый матч для нас. «Драконы» стали сильнее, чем были прежде. Они очень быстро нас накрывали, и сегодня у нас не получалось контролировать шайбу и выходить из зоны. Соперник успевал нас перекрывать практически везде, поэтому было важно играть терпеливо, выжидать свой момент.

В целом, у нас были возможности забить, даже в концовке. К сожалению, реализовать свой шанс не удалось — произошел, по сути, несчастный случай. Мы знали, что не будем выигрывать все 68 игр подряд. Это было тяжелое испытание для нас. Несмотря на то, что игра не складывалась, мы смогли заработать одно очко, играя терпеливо и сражаясь в обороне. В целом, есть над чем работать, но эту игру можно занести в актив в плане командной самоотдачи.

– На протяжении всего матча было много стычек. Чем вы можете объяснить такое количество конфликтных ситуаций на льду?

– У них много североамериканцев в команде, а они любят провоцировать и играть агрессивно. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не собираемся быть мальчиками для битья. Если они хотят идти на столкновения, то мы тоже будем идти друг за другом, – сказал форвард нижегородцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Кручинин
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»
1вчера, 21:12
Исаков про 0:1 от «Шанхая»: «Большое количество единоборств, стыков, «4 на 4» много играли, это говорит, что команды были заряжены. «Торпедо» оставило много сил, но чего-то не хватило»
3вчера, 19:57
«Торпедо» проиграло впервые в сезоне – 0:1 от «Шанхая». Меркли забил победный гол в овертайме, Рыбар сделал 25 сэйвов
6вчера, 19:12
Главные новости
Плющев о поражениях «Ак Барса» дома: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Срочно нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»
6 минут назад
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
21 минуту назадТесты и игры
Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»
2сегодня, 05:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Монреалю» по буллитам, «Коламбус» проиграл «Баффало», «Анахайм» разгромил «Юту»
9сегодня, 04:45
Плющев об увольнении Миронова из «Лады»: «Шараханья вместо продуманной политики. Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма»
2сегодня, 04:40
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Спартак», СКА против «Авангарда»
17сегодня, 04:25
Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
6сегодня, 03:55
Демидов остался без очков в предсезонном матче с «Питтсбургом» – 2 броска и 2 потери за 18:28 при 5:29 в большинстве. Он не забил буллит в серии
3сегодня, 03:40
Мурашов впервые сыграл за «Питтсбург» – в предсезонном матче с «Монреалем». Он отразил 19 из 20 бросков и уступил в серии буллитов
1сегодня, 03:25
Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой
сегодня, 03:10
Ко всем новостям
Последние новости
Рассказов о поражении «Сибири» от «Северстали»: «В первом периоде не сыграли должным образом. Потом были возможности вытащить игру, но не получилось»
23 минуты назад
Пьетранжело отказался от операции на бедре, реабилитация дает положительные результаты. Насчет возможного возвращения защитника «Вегаса» в сезоне конкретики пока нет
51 минуту назад
Сергачев сыграл 26:19 в матче с «Анахаймом» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Юты». У него ассист, 1 бросок и «минус 1» при 1:6
сегодня, 04:55
Кравец о 8 бросках «Барыса» в матче против минского «Динамо»: «Нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне, не могли зацепиться»
сегодня, 04:10
Квартальнов об 1:0 с «Барысом»: «Содержание игры оставляет желать лучшего, но защищу ребят: лед был не просто ужасный, а очень ужасный. Молодежь в 4-м звене дала энергию»
вчера, 21:55
Свитеры «Ойлерс» с именами хоббитов и автографами актеров из «Властелина колец» переданы в фонд «Эдмонтона» для благотворительного аукциона: «Они заставили нас снять джерси, больше ничего не снимем!»
вчера, 21:42
Крикунов о 0:5 от «Локомотива»: «Не получилась у нас игра, мы старались, но напротив был чемпион. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке»
1вчера, 21:21
Галлан о победе «Шанхая»: «Торпедо» выиграло 6 матчей, для нас это было вызовом. Мы сработали очень хорошо»
1вчера, 21:12
«Ванкувер» подписал контракты новичков с Паттерсоном и Габриэлем Чиаротом на 3 года
2вчера, 20:34
Хартли после 5:0 с «Сочи»: «Радулов – работяга, ведет за собой партнеров. Я рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера»
2вчера, 20:21