

Кузнецов из «Шанхая» про 1:0 с «Торпедо»: «Классная игра, огромное количество моментов. Я бы даже сказал – яркая. Могли забить намного раньше»

Владимир Кузнецов высказался о победе «Шанхая» над «Торпедо» (1:0 ОТ).

«Дрэгонс» прервали 6-матчевую серию побед нижегородцев в FONBET КХЛ.

- Сегодня в раздевалке непривычно тихо, несмотря на такую «тугую» победу. Устали?

– Игра, конечно, вышла очень классной, огромное количество игровых моментов. Я бы даже сказал яркая при наличии всего одного гола. Могли забить намного раньше, но хорошо, что смогли дожать соперника в овертайме.

- А гол-то шальной получился.

– Ой, когда шайба всю игру никак не идет в ворота, штанги, опасные моменты у обеих команд, то даже рикошет может привести к голу. Любая шайба у ворот голкипера потенциально опасна – очки то будут те же в случае взятия ворот. Хорошо, что хоть такая сегодня сыграла в нашу пользу.

- Почему хоть такая? Очень важные два очка, да и наиграли вы на другой счет.

– Вот именно, без разницы, как она была забита. Идем дальше.

- Вы так много бросали сегодня, а добивания нет – и все тут. По углам пустота.

– Действуем исключительно по требованию нашего тренера. Не добиваем, значит, будем подтягивать этот момент, – сказал Кузнецов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
