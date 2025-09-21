Агент Овечкина о травме игрока: «Александр нормально себя чувствует. Повреждения не комментируем»

Агент Александра Овечкина оценил состояние игрока после травмы.

Капитан «Вашингтона » пропустил две тренировки на сборе команды из-за повреждения нижней части тела. Овечкин также не сыграет в первом предсезонном матче.

«Александр чувствует себя нормально. Больше ничего комментировать не буду, повреждения не комментируем», – заявил представитель игрока Глеб Чистяков .

