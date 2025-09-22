Брылин про 1+1 Грицюка против «Рейнджерс»: «Арсений оставил неплохое впечатление. Почувствовал скорость, силовую борьбу – он ее не стеснялся, чувствовал себя комфортабельно»
Сергей Брылин положительно оценил первый матч Арсения Грицюка за «Нью-Джерси».
Нападающий «Дэвилс» набрал 2 (1+1) очка в выставочной игре против «Рейнджерс» (3:5).
«Были эпизоды, когда он смотрелся хорошо, и есть какие-то детали, в которых нужно ему добавлять.
В принципе впечатление он оставил неплохое. Он и сам понимает, что это первая игра сезона, и есть над чем работать, чего улучшать.
Думаю, он почувствовал скорость, силовую борьбу.
Скажу, что в этом плане ее он не стеснялся, чувствовал в ней себя вполне комфортабельно, как и в скорости», – сказал тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
