Грицюк о матче с «Рейнджерс»: «Я устал. Много борьбы, большая скорость, все ребята крупнее меня, но я наслаждался. У меня были хорошие партнеры»
Арсений Грицюк подвел итоги выставочного матча против «Рейнджерс» (3:5).
Нападающий «Нью-Джерси» набрал 2 (1+1) очка в этой игре.
Грицюк провел первый матч за «Девилс». Он был выбран клубом на драфте НХЛ-2019 в 5-м раунде под общим 129-м номером. В апреле хоккеист покинул СКА.
«Я устал (смеется). Много борьбы, большая скорость, все ребята крупнее меня, но я наслаждался этим временем.
У меня были хорошие партнеры, хорошая команда, несколько ребят поддерживали меня на скамейке, Коттер много раз помогал мне на льду. Я чувствую себя хорошо», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
