Пастрняк о проблемах с коленом: «Оно уже давно не дает мне покоя. Я играл с тендинитом в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства»

Давид Пастрняк рассказал о давних проблемах с коленом.

29-летний чешский форвард пропустил старт тренировочного лагеря «Бостона » из-за тендинита коленного сустава (это воспаление или дегенерация сухожилий, которое возникает из-за чрезмерных нагрузок, травм, возрастных изменений – Спортс).

«Я играл с этим в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства. Летом я потратил много времени на то, чтобы улучшить ситуацию, и она действительно стала лучше, чем в прошлом сезоне. Конечно, пока все не идеально, но прогресс есть.

В целом, как я уже сказал, ничего особенного нет. Просто это колено уже очень давно не дает мне покоя.

Повлияет ли эта болячка на мою игру в новом сезоне? Время покажет», – сказал Пастрняк , сыгравший во всех 82 матчах в прошлой регулярке и набравший 106 (43+63) очков.