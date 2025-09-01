Элиас Линдхольм о первом сезоне в «Бостоне»: «Предпочел бы его забыть. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне мы вернемся в плей-офф»

Элиас Линдхольм надеется, что новый сезон для «Бостона» будет удачнее прошлого.

«Брюинс» впервые с 2016 года не попали в плей-офф, заняв последнее место в Атлантическом дивизионе.

30-летний шведский форвард набрал 47 (17+30) очков в 82 играх. Сезон стал для него первым по 7-летнему контракту с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

«Сезон получился неудачным. У меня были проблемы со спиной, пришлось пропустить тренировочный лагерь. В самом начале я играл на уколах, мало что получалось, и надо было наверстывать. Надеюсь, что новый сезон будет лучше.

Перед началом сезона казалось, что мы способны выйти в плей-офф, но много что поменялось. Никто толком не знал, что будет с Брэдом Маршандом , а потом еще и тренер сменился. Было много сбоев, мы обменяли многих игроков. В итоге получилось то, что получилось. Я бы предпочел забыть этот сезон.

В межсезонье мы приобрели нескольких игроков, которые соответствуют бостонскому стилю. У нас есть Давид Пастрняк , я надеюсь вернуться к своей игре. Немало времени в прошлом году пропустил Чарли Макэвой , теперь он вернется. Пришел Виктор Арвидссон . Джереми Сваймен , возможно, провел не лучший сезон. Многое пошло не так. Надеюсь, в новом сезоне все будет по-другому, и мы вернемся в плей-офф», – сказал Линдхольм.