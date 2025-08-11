Форвард «Калгари» Клапка о Пастрняке: «В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него»
Адам Клапка сказал, что в Чехии Давид Пастрняк сравним с божеством.
«В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него.
Но в раздевалке он самый обычный парень. Давид не хочет ставить себя выше других. Он любит общаться, хорошо проводить время. Просто потрясающий человек», – сказал форвард «Калгари», выступавший вместе с Пастрняком за сборную Чехии.
29-летний нападающий «Бостона» занимает 3-е место по результативности среди чешских игроков в истории лиги.
С 833 очками в 756 играх в рамках регулярных чемпионатов Пастрняк уступает только Яромиру Ягру (1921 в 1733) и Патрику Элиашу (1025 в 1240).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
