Терещенко о старте «Торпедо»: «Хорошая команда, им по силам выйти в плей-офф. Посмотрим, что будет на дистанции»

Алексей Терещенко прокомментировал старт сезона у «Торпедо».

Нижегородский клуб одержал шесть побед подряд и возглавляет турнирную таблицу FONBET чемпионата КХЛ.

– Для вас беспроигрышная серия «Торпедо» на старте сезона была ожидаемой? Какого результата ждете от нижегородской команды?

– Сезон длинный, понятно, что будут и спады, и неудачи, главное к ним правильно относиться.

«Торпедо» молодцы, в команде остался костяк с прошлого сезона, вернулись недавние лидеры команды Сизов и Кручинин. Добавился Науменков, который обладает солидным опытом и знает, как выигрывать. В Нижнем Новгороде собралась достаточно сбалансированная команда.

Тренер Исаков просто молодец. Дает пищу для размышлений. В этом году им по силам выйти в плей‑офф. Там хорошая команда: сильная вратарская линия, хорошая защита с молодыми игроками и сбалансированное нападение.

Посмотрим, что будет на длинной дистанции, пока на протяжении шести игр молодцы, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

«Торпедо» выдало лучший старт в истории. И как же радостно за Атанасова!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Алексей Исаков
