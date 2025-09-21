Терещенко о старте «Торпедо»: «Хорошая команда, им по силам выйти в плей-офф. Посмотрим, что будет на дистанции»
Нижегородский клуб одержал шесть побед подряд и возглавляет турнирную таблицу FONBET чемпионата КХЛ.
– Для вас беспроигрышная серия «Торпедо» на старте сезона была ожидаемой? Какого результата ждете от нижегородской команды?
– Сезон длинный, понятно, что будут и спады, и неудачи, главное к ним правильно относиться.
«Торпедо» молодцы, в команде остался костяк с прошлого сезона, вернулись недавние лидеры команды Сизов и Кручинин. Добавился Науменков, который обладает солидным опытом и знает, как выигрывать. В Нижнем Новгороде собралась достаточно сбалансированная команда.
Тренер Исаков просто молодец. Дает пищу для размышлений. В этом году им по силам выйти в плей‑офф. Там хорошая команда: сильная вратарская линия, хорошая защита с молодыми игроками и сбалансированное нападение.
Посмотрим, что будет на длинной дистанции, пока на протяжении шести игр молодцы, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
