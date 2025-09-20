«Шанхай» роликом с охотой на оленя анонсировал матч с «Торпедо»: «Нам охота побеждать»
«Шанхай» анонсировал матч с «Торпедо» охотой на оленя.
Игра FONBET Чемпионата КХЛ пройдет 22 сентября в Санкт-Петербурге.
Пресс-служба «Шанхая» выпустила ролик, в котором мужчина готовит ружье и отправляется на охоту на оленя – это животное является символом «Торпедо».
«Нам Охота Побеждать», – говорится в описании видео.
