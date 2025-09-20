  • Спортс
«Шанхай» роликом с охотой на оленя анонсировал матч с «Торпедо»: «Нам охота побеждать»

«Шанхай» анонсировал матч с «Торпедо» охотой на оленя.

Игра FONBET Чемпионата КХЛ пройдет 22 сентября в Санкт-Петербурге. 

Пресс-служба «Шанхая» выпустила ролик, в котором мужчина готовит ружье и отправляется на охоту на оленя – это животное является символом «Торпедо». 

«Нам Охота Побеждать», – говорится в описании видео. 

Изображение: t.me/shadragons/20758

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
