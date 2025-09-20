«Шанхай» роликом с охотой на оленя анонсировал матч с «Торпедо»: «Нам охота побеждать»

«Шанхай» анонсировал матч с «Торпедо» охотой на оленя.

Игра FONBET Чемпионата КХЛ пройдет 22 сентября в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба «Шанхая » выпустила ролик, в котором мужчина готовит ружье и отправляется на охоту на оленя – это животное является символом «Торпедо ».

«Нам Охота Побеждать», – говорится в описании видео.

Изображение: t.me/shadragons/20758