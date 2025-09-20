Михаил Кравец назвал ошибки «Барыса» в игре с «Северсталью» (2:3) в FONBET КХЛ.

«Для того, чтобы выиграть у «Северстали», нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы сделали. В первом периоде забили хорошие голы на контратаках, сыграли правильно. К сожалению, совсем провалили второй период. Один бросок по воротам – смешно.

Третий – в принципе, старались. Не могу ничего сказать. Старались, были моменты. К сожалению, не удалось забить гол, попали в штангу. Не хватает стабильности игрокам. Многие играют в КХЛ первый сезон. Будем над этим работать.

Удивительная статистика во втором периоде. Как это можно объяснить? Хорошее движение от «Северстали ». Нам пришлось больше обороняться. Но это ни о чем не говорит. Бывает, и не такие команды, как «Барыс», запирают в зоне. Здесь чисто мастерство игроков «Северстали» было на данный момент лучше. Мы не смогли выводить шайбу, делали неправильно некоторые вещи. Здесь надо было просто выстоять.

Мы пропустили голы-то со вбрасывания. И, потом опять владея шайбой, потеряли и нам забили. Мало того, что нам своим коньком забили. Можно было и отыграть 1:13 по броскам, но без голов. Здесь таких явно-то моментов…Да, они держали шайбу, да, они возили. Но разрыва не было. Даже больше моментов было у «Северстали», мне кажется, в первом периоде.

Нужно внимательно играть на вбрасывании. Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания. Нельзя терять шайбу в своей зоне. Шестнадцать раз мы потеряли за второй период шайбу в своей зоне», – сказал главный тренер «Барыса ».