У тренера «Ак Барса» Макрицкого плохие отношения с защитниками команды. Больше казанцев в КХЛ пропустила только «Лада» («Бизнес Online»)

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.
Казанский клуб пропустил 26 шайб на данный момент. Больше только у одного клуба лиги – «Лады» (27).
По данным «Бизнес Online», у тренера «Ак Барса» Александра Макрицкого, который работает с защитниками, плохие отношения сразу с несколькими лидерами обороны.
«Ак Барс» сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конфернции.
