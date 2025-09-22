У тренера «Ак Барса» Макрицкого плохие отношения с защитниками команды. Больше казанцев в КХЛ пропустила только «Лада» («Бизнес Online»)

У Александра Макрицкого плохие отношения с защитниками «Ак Барса».

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ .

Казанский клуб пропустил 26 шайб на данный момент. Больше только у одного клуба лиги – «Лады» (27).

По данным «Бизнес Online», у тренера «Ак Барса » Александра Макрицкого, который работает с защитниками, плохие отношения сразу с несколькими лидерами обороны.

«Ак Барс» сейчас занимает 10-е место в таблице Восточной конфернции.