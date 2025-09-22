  • Спортс
  Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера
Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера

Захар Бардаков подрался в выставочном матче НХЛ.

«Колорадо» обыграл «Юту» (3:2) в предсезонном матче.

В третьем периоды игры российский нападающий «Эвеланш» нанес травму форварду соперника Логану Кули, толкнув его на борт, и получив за это две минуты штрафа.

После этого Захар Бардаков вернулся на лед, и спустя еще через две минуты с ним в центре площадки подрался нападающий «Юты» Лоусон Крауз, который заступился за партнера по команде.

Кули после силового приема Бардакова вернулся на одну смену на лед, после чего отправился в раздевалку.

Сам же Бардаков в этом матче получил 7 минут штрафа, не отметился результативными действиями и провел 15:12 на льду.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: KLS Sports
logoЛоган Кули
logoЗахар Бардаков
logoЛоусон Крауз
драки
logoЮта
logoКолорадо
logoНХЛ
видео
