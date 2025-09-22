Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера
Захар Бардаков подрался в выставочном матче НХЛ.
«Колорадо» обыграл «Юту» (3:2) в предсезонном матче.
В третьем периоды игры российский нападающий «Эвеланш» нанес травму форварду соперника Логану Кули, толкнув его на борт, и получив за это две минуты штрафа.
После этого Захар Бардаков вернулся на лед, и спустя еще через две минуты с ним в центре площадки подрался нападающий «Юты» Лоусон Крауз, который заступился за партнера по команде.
Кули после силового приема Бардакова вернулся на одну смену на лед, после чего отправился в раздевалку.
Сам же Бардаков в этом матче получил 7 минут штрафа, не отметился результативными действиями и провел 15:12 на льду.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: KLS Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости