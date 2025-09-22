Бут забил за «Юту» в выставочном матче с «Колорадо» и набрал «минус 2», Симашев сыграл 20:09 и сделал ассист

Даниил Бут забил за «Юту» в выставочном матче с «Колорадо».

20-летний россиянин отличился за «мамонтов» в игре с «Эвеланш» (2:3).

Он провел на льду 17 минут 55 секунд (5:07 – в большинстве), реализовал 1 бросок в створ из 2 и завершил игру с полезностью «минус 2».

20-летний защитник «Юты» Дмитрий Симашев (20:09, 2:41 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве) завершил игру с «минус 1», у него 1 блок и 2 потери.