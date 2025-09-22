Гущин забил за «Колорадо» в выставочном матче с «Ютой», у Ничушкина 0+3

Даниил Гущин забил за «Колорадо» в выставочном матче с «Ютой».

Клуб из Денвера был сильнее «Мамонта» (5:1).

23-летний российский форвард Гущин, которого «Эвеланш» выменяли у «Сан-Хосе» в межсезонье, стал автором третьей шайбы команды в игре.

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в этом эпизоде, а в итоге сделал ассистентский хет-трик.