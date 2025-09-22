Гущин забил за «Колорадо» в выставочном матче с «Ютой», у Ничушкина 0+3
Даниил Гущин забил за «Колорадо» в выставочном матче с «Ютой».
Клуб из Денвера был сильнее «Мамонта» (5:1).
23-летний российский форвард Гущин, которого «Эвеланш» выменяли у «Сан-Хосе» в межсезонье, стал автором третьей шайбы команды в игре.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в этом эпизоде, а в итоге сделал ассистентский хет-трик.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
