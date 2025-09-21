  • Спортс
Буцаев о Крикунове и «Сочи»: «Они преподнесут сюрприз всей лиге. Клуб еще не до конца раскрыл потенциал»

Вячеслав Буцаев считает, что Владимир Крикунов раскроет потенциал «Сочи».

«Крикунов – мэтр российского хоккея. Его команды всегда отличались хорошей физической готовностью. «Сочи» показывает это на старте чемпионата.

Команда пытается компенсировать недостаток мастерства желанием и работоспособностью, хотя многие из игроков «Сочи» уже прошли спортивное становление. Они не первый год выступают в КХЛ.

Клуб еще не до конца раскрыл свой потенциал. Крикунов и «Сочи» еще преподнесут сюрприз всей лиге», – сказал бывший главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев

Завтра «Сочи» сыграет на выезде с «Локомотивом» в FONBET Чемпионате КХЛ. Команда идет на 9-й строчке в Западной конференции – с 5 очками в 5 играх. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
