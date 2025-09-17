Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков – где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости»

Владимир Крикунов оценил поражение от «Торпедо» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Начали бодро: 16 на 3 по броскам в первом периоде, но не было, видимо, концентрации. 37 бросков в итоге нанесли – вроде где-то должны были пробить, но не хватило злости, чисто спортивной.

Пропустили гол на контратаке, о чем предупреждали. Ну, а еще два – это пожар, который пытались погасить, но не получилось», – сказал тренер «Сочи ».