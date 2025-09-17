Козлов о возвращении в «Динамо»: «В КХЛ были предложения, но я был на связи с клубом, даже когда был главным тренером «Сочи»

Вячеслав Козлов рассказал о своем возвращении в московское «Динамо».

53-летний специалист занял пост старшего тренера бело-голубых.

— Было ли после увольнения из «Сочи» общение с клубами ВХЛ или КХЛ по поводу работы?

— Из ВХЛ не было, а в КХЛ были предложения, но я был на связи с «Динамо», даже когда был главным тренером «Сочи ». Мы расстались по-нормальному. Руководство с пониманием отнеслось к тому, что я хочу попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ.

Летом мы были на связи с Виктором Ворониным и Сергеем Сушко. Несколько дней назад мне поступило такое предложение. Я его обдумал и принял. Благодарен «Динамо» за это.

— Кто обратился к вам с предложением вернуться в клуб?

— Ко мне обратилось руководство «Динамо ».

— Президент клуба?

— Да. Я думаю, они приняли совместное решение. Я общался с Алексеем Кудашовым и вчера, и сегодня. Думаю, это было совместным решением, – сказал Козлов .