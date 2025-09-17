Исаков о 3:0 с «Сочи»: «Торпедо» осталось в игре благодаря Кульбакову. Дальше взяли шайбу под контроль и в концовке сыграли увереннее»
Алексей Исаков оценил гостевую победу над «Сочи» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Хочу поздравить нашу команду, ту армию болельщиков, которая была. Их поддержка нам очень сильно помогла. Игра была сложной: те моменты, которые мы проговорили, вначале не получились. Но благодаря нашему вратарю [Кульбакову] мы остались в игре.
Дальше получилось взять шайбу под контроль, создать моменты и в итоге удачно забить гол в концовке второго периода. В третьем периоде сами видели: моменты шли с обеих сторон. Нам не то чтобы повезло, но в концовке мы сыграли увереннее», – сказал тренер «Торпедо».
«Торпедо» выиграло все 5 матчей сезона. Команда Исакова лидирует в КХЛ с 10 очками
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Торпедо»
