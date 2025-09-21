  • Спортс
  • Алистров об 1:6 с «Авангардом»: «Моментами «Ак Барс» был лучше. Могли забить минимум четыре стопроцентных момента, немного не хватило»
1

Алистров об 1:6 с «Авангардом»: «Моментами «Ак Барс» был лучше. Могли забить минимум четыре стопроцентных момента, немного не хватило»

Владимир Алистров считает, что «Ак Барс» не был плох в игре с «Авангардом».

Казанцы уступили омичам со счетом 1:6 в матче регулярного FONBET чемпионата КХЛ

У вас улучшилась персональная реализация, но команде не везет. Почему?

– Хоккеист в первую очередь должен думать о команде и о победе, а не о себе. 

Что пошло не так? Сломалась ли команда после отмененного второго гола?

– Нет, команда после незасчитанного гола не сломалась. Пропустили шесть, забили только одну. 

Есть какие-то тенденции в этих поражениях? 

– Сложно сказать, что мы плохо играли сегодня. Больше двух периодов переигрывали соперника в зонах, но почему-то пропустили шесть. Но если взять весь матч, то моментами мы были лучше. 

Можно сказать, что игра была чем-то похожа на матч с «Автомобилистом»?

– Наверное можно сказать и так. 

Не думаете, что команде сейчас просто не везет?

– Да, думал об этом. Сегодня было два момента, когда буквально с ленточки шайбу выбрасывали, потом еще и штанга. Могли забить как минимум четыре стопроцентных момента, но немного не хватило. По игре мы действовали и атаковали хорошо, хоть и много пропускали. Создаем моменты, но нет последнего шага, хотя мы все для этого делаем. Атакуем, но не хватает буквально пары сантиметров. 

Как выбраться из этой ситуации? 

– Выбора нет. Надо выбираться, побеждать. О плохом не стоит думать. 

Что нужно сделать, чтобы поймать удачу и выиграть?

– Надо меньше думать и отвлекаться, еще больше работать. Не зацикливаться, что нам не везет. Нужно выходить на лед, создавать моменты и однажды все залетит. Будем забивать, – сказал нападающий «Ак Барса». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ак Барса»
