Окулов о 6:1 с «Ак Барсом» и поражении от казанцев в 1-м туре: «Конечно, разозлило. «Авангард» разобрал ошибки»

Константин Окулов высказался о победе над «Ак Барсом» (6:1) в КХЛ.

– Это вас так поражение от Казани разозлило в первом туре, что выдали серию из пяти кряду?

– Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идем от игры к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.

– Иногда меняются звенья. Все-таки с кем тебе удобнее играть?

– Глобально не важно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.

– Тяжело ли играть в 11 нападающих и есть ли усталость?

– Нет, все хорошо. Я не вижу ничего плохого. Тренер решает, как играть.

– Как считаешь, нужно ли команде усиление?

– Я только могу сказать, что от меня зависит. Я должен быть сильнее.

– На чем сейчас Ги Буше делает акцент?

– На всем. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона.

– Кто ставит большинство? Сегодня забили две.

– Буше и Подконицки. Они показывают видео и подсказывают на льду.

– У тебя дубль. Есть ли у кого-то в лиге еще такой бросок?

— Да, наверное, у половины лиги, – сказал смеясь нападающий «Авангарда ».