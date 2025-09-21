Окулов о 6:1 с «Ак Барсом» и поражении от казанцев в 1-м туре: «Конечно, разозлило. «Авангард» разобрал ошибки»
– Это вас так поражение от Казани разозлило в первом туре, что выдали серию из пяти кряду?
– Конечно, разозлило. Мы разобрали ошибки свои и идем от игры к игре. Зависим от себя самих и смотрим на свою игру.
– Иногда меняются звенья. Все-таки с кем тебе удобнее играть?
– Глобально не важно. Конечно, приятно, когда играешь долго с одними и теми же. Всегда можно подольше играть, договориться. Это помогает. Но не хочу задумываться об этом, это вредит.
– Тяжело ли играть в 11 нападающих и есть ли усталость?
– Нет, все хорошо. Я не вижу ничего плохого. Тренер решает, как играть.
– Как считаешь, нужно ли команде усиление?
– Я только могу сказать, что от меня зависит. Я должен быть сильнее.
– На чем сейчас Ги Буше делает акцент?
– На всем. От своей зоны до зоны атаки. Каждый день что-то разбираем. Сейчас нет такого, что что-то больше смотрим, что-то меньше. Сейчас только начало сезона.
– Кто ставит большинство? Сегодня забили две.
– Буше и Подконицки. Они показывают видео и подсказывают на льду.
– У тебя дубль. Есть ли у кого-то в лиге еще такой бросок?
— Да, наверное, у половины лиги, – сказал смеясь нападающий «Авангарда».