Десятков о назначении в «Ладу»: «Я должен был отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдем до конца»

Павел Десятков высказался о назначении в «Ладу».

50-летний специалист возглавил тольяттинский клуб 19 сентября.

Сегодня «Лада» потерпела поражение от СКА (0:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. Команда идет на 11-м месте в таблице Запада с 2 очками в 6 матчах.

– «Лада» – ваш родной клуб, такая ответственность усложняет работу или помогает?

– Что я должен был сделать? Отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдем до конца, – сказал главный тренер «Лады».