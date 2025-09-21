Десятков о назначении в «Ладу»: «Я должен был отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдем до конца»
Павел Десятков высказался о назначении в «Ладу».
50-летний специалист возглавил тольяттинский клуб 19 сентября.
Сегодня «Лада» потерпела поражение от СКА (0:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. Команда идет на 11-м месте в таблице Запада с 2 очками в 6 матчах.
– «Лада» – ваш родной клуб, такая ответственность усложняет работу или помогает?
– Что я должен был сделать? Отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдем до конца, – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
