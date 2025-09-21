Ларионов о 3:0 с «Ладой»: «СКА хочет играть в хоккей, который приносит удовольствие. Но мы не можем контролировать происходящее в плане арбитража»

Игорь Ларионов высказался о победе СКА над «Ладой» (3:0) в FONBET КХЛ.

– Была жаркая погода в ледовом дворце. Нашу команду с победой, соперника с хорошей игрой. У «Лады» поменялся тренер, это создает сложности в подготовке к матчу. Желаем сопернику хорошего сезона и удачи в следующих играх.

– Команда сыграла надежно. Можно сказать, что такого стиля хотели придерживаться?

– Здесь трудно говорить о стиле, когда идут удаления и ломаются сочетания. Тем не менее хорошо сыграли в обороне. Такие матчи необходимо учиться выигрывать. Мы хотим играть «пять на пять» в хоккей, который приносит удовольствие болельщикам, но не можем контролировать то, что происходит в плане арбитража, такие вещи будут встречаться и по ходу сезона.

– С чем связаны удаления у вашей команды?

– Это тонкая линия. Сегодня мы не найдем ответа на этот вопрос. Все имеют право на ошибку, как игроки, так и арбитры, – сказал главный тренер СКА .