Ларионов о 3:0 с «Ладой»: «СКА хочет играть в хоккей, который приносит удовольствие. Но мы не можем контролировать происходящее в плане арбитража»
– Была жаркая погода в ледовом дворце. Нашу команду с победой, соперника с хорошей игрой. У «Лады» поменялся тренер, это создает сложности в подготовке к матчу. Желаем сопернику хорошего сезона и удачи в следующих играх.
– Команда сыграла надежно. Можно сказать, что такого стиля хотели придерживаться?
– Здесь трудно говорить о стиле, когда идут удаления и ломаются сочетания. Тем не менее хорошо сыграли в обороне. Такие матчи необходимо учиться выигрывать. Мы хотим играть «пять на пять» в хоккей, который приносит удовольствие болельщикам, но не можем контролировать то, что происходит в плане арбитража, такие вещи будут встречаться и по ходу сезона.
– С чем связаны удаления у вашей команды?
– Это тонкая линия. Сегодня мы не найдем ответа на этот вопрос. Все имеют право на ошибку, как игроки, так и арбитры, – сказал главный тренер СКА.