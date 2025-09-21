Десятков о 0:3 со СКА: «Работы непочатый край. Когда летит стая птиц, впереди всегда лидер, в «Ладе» должен быть такой. Нам нужен лидер‑бомбардир и защитник»

Павел Десятков высказался о поражении от СКА (0:3) в FONBET КХЛ.

– Много сумбура было поначалу. Видно было, что ребята зажаты, давит ответственность. Но тем не менее, должны выжимать максимум, имея два большинства «пять на три». Во втором периоде выправились, но работы непочатый край.

– Не показалось вам, что игроки передерживают шайбу?

– Мы об этом говорили, но на все нужно время. У нас его, конечно, нет. Когда летит стая птиц, впереди всегда лидер. В команде должен быть лидер по духу внутри коллектива, содержанию и по сердцу. Нам сейчас этого не хватает. Будем искать, выжимать, думаю, это придет.

– Что сказали ребятам, когда возглавили команду в сложной ситуации?

– Есть такое выражение: работа выдавит наверх. Нужно верить и продолжать трудиться. В нашей ситуации главное – психология. Нам нужно поймать успех и зацепиться за него, верить в себя и наших болельщиков.

– Стоит ждать в штабе новых людей?

– Я не смогу ответь на этот вопрос. На данный момент тренерский штаб слишком большой. Усиление хотелось бы видеть и не только в тренерском штабе. Ребята работают. Да, ребята молодые, у них есть желание, но одного желания не всегда достаточно.

– Планируются ли изменения в составе? И почему приняли решение заменить капитана?

– Что касается селекции, она весь сезон будет продолжаться, но рынок сейчас скудный и искать усиление сложно. Надеюсь, что мы кого‑то подберем, нам нужен лидер‑бомбардир и защитник. Как минимум один, а лучше два, – сказал главный тренер «Лады».