Жамнов о 5:3 с «Трактором»: «Есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала еще далеко. Радует, что «Спартак» в 3-м периоде сыграл по заданию и удержал счет»
Алексей Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Трактором».
Красно-белые оказались сильнее в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ (5:3).
– Поездка довольно тяжелая, это уже третья игра. Много моментов, над которыми нам предстоит поработать. Есть сдвиги в лучшую сторону, но еще далеко до идеала. Но ребята начинают прислушиваться к требованиям, которые мы просим. Радует, что в третьем периоде ребята играли по заданию и удержали счет.
– За счет чего удалось победить?
– Стали правильно выбирать позицию и играть без шайбы, особенно в зоне обороны. Обращаем на это большое внимание. В атаке делали акцент на то, чтобы дорожить шайбой, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
