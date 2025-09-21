«Спартак» победил «Трактор» в гостях – 5:3. Миронов сделал дубль

«Спартак» победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Челябинске и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Две шайбы в составе победителей забросил защитник Андрей Миронов . У «Трактора » дублем отметился Григорий Дронов .

Следующий матч «Спартак » проведет в гостях 23 сентября с «Металлургом», челябинцы 25 сентября примут «Авангард».