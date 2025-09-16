Жамнов о 6:5 с ЦСКА: «Спартак» не сдался, проявил характер, горжусь ребятами. Не могу сказать, что у нас были пассажиры, хочется видеть такую команду и дальше»

Алексей Жамнов заявил, что гордится победой над ЦСКА.

Во вторник «Спартак » обыграл команду Игоря Никитина (6:5 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. По ходу матча красно-белые отыгрались с 2:5, сравняв счет на 58-й минуте.

– Рад за ребят. Не сдались, проявили характер. Многое не получалось. Но радует, что [на льду] была команда, выбрались из тяжелой ситуации. Я горжусь ребятами.

– Согласны с тем, что сегодня в команде не было сытых котов?

– Соглашусь. Не могу сказать, что у нас были пассажиры. Есть ошибки, есть над чем работать. Но хочется видеть такую команду и в дальнейшем.

– Было много удалений, с чем это связано?

– Это дерби. На такие игры особый настрой. Эмоции перехлестывают. Какие‑то моменты кажутся спорными, но оспаривать бесполезно, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .