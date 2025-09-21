Дебраск заявил, что «потерял авторитет» в Ванкувере из-за коллекционирования карточек Pokemon: «Вчера пришлось заплатить за кофе и обед»

Джейк Дебраск заявил, что потерял авторитет в Ванкувере.

Следующий сезон станет для форварда вторым в составе «Кэнакс ». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 48 (28+20) очков за 82 игры.

Дебраск сказал, что в конце августа вышло видео, из которого одноклубники узнали о его хобби – он собирает коллекционные карточки Pokemon.

«Я определенно потерял авторитет на районе. Так что я его восстанавливаю. Не знаю как.

Вчера пришлось заплатить за кофе и обед, так что не знаю... Теперь я, видимо, плачу за все», – сказал смеясь Джейк Дебраск .

