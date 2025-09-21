Дебраск заявил, что «потерял авторитет» в Ванкувере из-за коллекционирования карточек Pokemon: «Вчера пришлось заплатить за кофе и обед»
Джейк Дебраск заявил, что потерял авторитет в Ванкувере.
Следующий сезон станет для форварда вторым в составе «Кэнакс». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 48 (28+20) очков за 82 игры.
Дебраск сказал, что в конце августа вышло видео, из которого одноклубники узнали о его хобби – он собирает коллекционные карточки Pokemon.
«Я определенно потерял авторитет на районе. Так что я его восстанавливаю. Не знаю как.
Вчера пришлось заплатить за кофе и обед, так что не знаю... Теперь я, видимо, плачу за все», – сказал смеясь Джейк Дебраск.
Джек Хьюз хочет сыграть за одну команду НХЛ с братом Куинном: «Неважно, где и когда именно. Не боюсь высказаться. В Ванкувере только об этом и говорят»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
