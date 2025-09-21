Замалтдинов хотел бы пообщаться с Юрием Гагариным: «Символ человеческой смелости. Спросил бы, что он почувствовал, впервые увидев Землю из космоса»
Радэль Замалтдинов из «Ак Барса» хотел бы встретиться с Юрием Гагариным.
– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?
– Если бы мне выпала возможность встретиться с кем-то из всех людей, когда-либо живших на Земле, я бы выбрал Юрия Гагарина. Этот человек стал символом человеческой смелости – он первым из нас шагнул туда, куда до него никто не осмеливался.
Я бы спросил его, что он почувствовал, когда впервые увидел Землю из космоса. Как это изменило его взгляд на жизнь и на людей? – сказал форвард «Ак Барса» Радэль Замалтдинов.
