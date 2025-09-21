Форвард «Ак Барса» Замалтдинов: «Дорогу маленьким хоккеистам. Габариты на игру не влияют – в СКА ведь играет Грималди с ростом 170 см»
В этом сезоне нападающий провел одну игру за «Ак Барс». Его рост – 174 сантиметра.
– В одном из интервью вы предположили, что вас не вызывают в «Ак Барс» из-за роста. Сейчас габариты играют важную роль в КХЛ?
– Нет, габариты никак не влияют на игру. Не обязательно быть гигантом, чтобы хорошо показывать себя в КХЛ. В СКА ведь играет Рокко Грималди с ростом 170 сантиметров. Это сильный, техничный хоккеист, приятно за такими наблюдать. К сожалению, в нашем хоккее поздновато начали к этому приходить.
Дорогу маленьким хоккеистам! В «Ак Барсе» без разницы, какой ты: взрослый, длинный или маленький. Будет играть тот, кто выполняет тренерскую установку.
– Силовая борьба в КХЛ дается вам не так здорово, как в МХЛ?
– Есть такой момент. Первое время я вообще отлетал от всех, но постепенно окреп, перестроился, и стало намного легче. Где-то даже ронял соперников, это тоже надо уметь делать.
– Уже раскалывали кого-нибудь?
– Один раз. В гостевом матче со «Спартаком» расколол Беляева. Это было очень хорошо: он так красиво развалился, – сказал улыбаясь форвард «Ак Барса» Радэль Замалтдинов.