«Ак Барс» продлил контракт с 19-летним Замалтдиновым до 2027 года

«Ак Барс» продлил контракт с Радэлем Замалтдиновым.

Срок нового соглашения с 19-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2026/27.

Воспитанник «Ак Барса » дебютировал за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2024/25. Радэль Замалтдинов провел в лиге 35 матчей с учетом плей-офф и набрал 2 (1+1) очка.

По ходу сезона он также выступал за «Барс» и «Ирбис ». В ВХЛ нападающий набрал 13 (7+6) очков в 19 играх, в МХЛ – 9 (4+5) баллов в 10 матчах.