  • Грман об иностранных тренерах в КХЛ: «Лига развивается и становится лучше. Здесь много своих классных тренеров, но и иностранцы дают что-то новое»
0

Марио Грман поделился мнением о приходе иностранных тренеров в КХЛ.

– Это положительно влияет на лигу. Она развивается и становится лучше. Здесь много своих классных тренеров, но и иностранцы дают что-то новое. У каждого тренера свой взгляд на хоккей, поэтому многие команды могут удивить.

– Как вам приезд Галлана в «Шанхай»?

– Вот об этом я и говорю. Если сравнивать системы, то «Шанхай» будет выделяться. Они играют в очень агрессивный хоккей. Мне кажется, команда стала более неуступчивой.

Несмотря на то, что ребята не прошли полную предсезонку, пока у них все хорошо, – сказал защитник «Адмирала» Марио Грман.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
