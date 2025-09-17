  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»
0

Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Шанхаем».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился в пользу хозяев (4:0). Голкипер Адам Гуска отразил все 32 броска в створ ворот и продлил сухую серию до 138 минут и 25 секунд.

– Хорошая командная победа. Соперник был очень обученный, хорошо ведет единоборства, играет на бортах. В первом периоде нам было трудновато справится с этими моментами. Во втором и третьем периоде мы исправились и стали лучше в этих компонентах, забили хорошие голы и довели до логичного завершения.

– Дарьин забрасывает во втором матче. Что скажете о его игре?

– Вчера мы с Сашей разговаривали, я ему подсказал. Саша прислушался и перенес это в игру, поэтому и забил.

– Гуска проводит второй матч подряд на ноль.

– Вратарь играет настолько хорошо, насколько играет команда. Самоотверженно, дисциплинированно. Я пока буду аккуратен. Это главное для игры вратаря, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoАлександр Дарьин
logoАдмирал
logoЛеонид Тамбиев
logoШанхай Дрэгонс
logoАдам Гуска
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Адмирал» всухую победил «Шанхай» – 4:0. Гуска сделал 32 сэйва, он не пропускает 138 минут и 25 секунд
5сегодня, 12:05
Тамбиев про 1 гол за 13 раз в большинстве у «Адмирала» за сезон: «Москва не сразу строилась. Работаем, подождите»
15 сентября, 13:23
Тамбиев – журналисту после 1:2 от «Сибири»: «Вы 4 дня отдыхали, а мы немножко полетали, пришлось делать ротацию. У «Адмирала» не было времени на раскатку, с корабля на бал»
312 сентября, 16:00
Главные новости
КХЛ. «Авангард» принимает «Салават», «Трактор» играет с «Автомобилистом», «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
7915 минут назадLive
«Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)
117 минут назад
Мостовой о 40-летии Овечкина: «Сердечные поздравления от царя – величайшему. У Саши нет предела – не удивлюсь, если он смотрит на Ягра, играющего в 53 года»
929 минут назад
Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»
455 минут назад
Булыкин о 40-летии Овечкина: «Саша в хоккее – как Роналду или Месси в футболе. Его даже в Африке знают»
14сегодня, 13:05
Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»
40сегодня, 12:41
Канделаки поздравила Овечкина с 40-летием: «Он превратился в живую легенду. Феномен, заставивший мир говорить о русском характере. Ему посвящены заявления Трампа и речи Гретцки»
7сегодня, 12:27
«Лада» расторгла контракты с Хохлачевым и Рыковым по соглашению сторон
1сегодня, 12:15
«Адмирал» всухую победил «Шанхай» – 4:0. Гуска сделал 32 сэйва, он не пропускает 138 минут и 25 секунд
5сегодня, 12:05
25 городов в Северной Америке и Европе претендуют на проведение Кубка мира-2028. Выбор сделают в 1-м квартале 2026 года
1сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хоккеист СКА Белов о зарплатах молодых игроков: «Хоккей и футбол в разных вселенных. Ребята не хвастаются часами и машинами – кто на метро добирается, кто на каршеринге»
1 минуту назад
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
сегодня, 13:13
Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Сибирь» порадовала, через такие игры строится коллектив. Не все получается, но мы гнули свою линию»
сегодня, 12:52
«Сибирь» победила «Амур» по буллитам – 4:3. Команды нанесли по 11 бросков в послематчевой серии
3сегодня, 11:53
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
4сегодня, 10:49
Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»
сегодня, 10:38
Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»
1сегодня, 08:27
Третьяк о матче России с США: «Это нереально. Надо договариваться заранее, за год»
2сегодня, 04:37
Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков – где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости»
сегодня, 03:04
Козырев о 2:5 с «Металлургом»: «Северсталь» упустила инициативу, получив три удаления. С таким соперником удаляться нельзя»
сегодня, 02:52