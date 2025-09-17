Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Шанхаем».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился в пользу хозяев (4:0). Голкипер Адам Гуска отразил все 32 броска в створ ворот и продлил сухую серию до 138 минут и 25 секунд.

– Хорошая командная победа. Соперник был очень обученный, хорошо ведет единоборства, играет на бортах. В первом периоде нам было трудновато справится с этими моментами. Во втором и третьем периоде мы исправились и стали лучше в этих компонентах, забили хорошие голы и довели до логичного завершения.

– Дарьин забрасывает во втором матче. Что скажете о его игре?

– Вчера мы с Сашей разговаривали, я ему подсказал. Саша прислушался и перенес это в игру, поэтому и забил.

– Гуска проводит второй матч подряд на ноль.

– Вратарь играет настолько хорошо, насколько играет команда. Самоотверженно, дисциплинированно. Я пока буду аккуратен. Это главное для игры вратаря, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .