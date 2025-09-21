Торопченко о шутках в НХЛ: «Мы ставили стакан с водой под шлем – когда его снимают, вода выливается на голову. Можно наклеить надпись на форму сзади»
Алексей Торопченко рассказал о том, как шутят в НХЛ.
26-летний нападающий выступает за «Сент-Луис». Он провел в НХЛ четыре сезона.
– У нас в раздевалке нет каких-то запретов на шутки, поэтому там может все что угодно вылезти.
– Что было самым запоминающимся?
– Мы ставили стаканчик с водой под шлем и, когда его снимают, стакан падает, а вся вода выливается на голову. Еще можно клеить на тренировочную майку надпись сзади. Либо на шлем какую-то надпись сзади.
Поэтому все это сплошь и рядом, – сказал Алексей Торопченко.
Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: «Давай, держи меня». Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости