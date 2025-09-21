Торопченко об игре против Овечкина: «Я вышел на меньшинство, а он говорит: «Давай, держи меня». Мы посмеялись, у меня получилось сдержать его»

Алексей Торопченко рассказал об игре против Александра Овечкина.

26-летний нападающий выступает за «Сент-Луис ». В прошлом сезоне он набрал 18 (4+14) очков за 80 игр в регулярном чемпионате НХЛ .

– В прошедшем сезоне главным событием стал рекорд Александра Овечкина. Как вы следили за этим событием?

– Не нужно читать никакие новости, потому что все обо всем знают. И когда практически весь мир следит за побитием рекорда, то ты хочешь или не хочешь, но будешь про это знать.

– А хотели бы в тот момент оказаться на месте «Айлендерс», чтобы этот рекорд был побит в матче с «Сент-Луисом»?

– Нет, я считаю хорошо, что это произошло не с нашим клубом, потому что это все вспоминали бы. Люди будут говорить: «Рекорд был побит с «Сент-Луисом». Это звучит не очень здорово. Но все равно это очень крутое достижение. Уверен, что он может забить еще много голов.

– А вы общались с ним когда-нибудь? Пересекались на выездах?

– Только если на льду во время игры. Можем пошутить в какой-то смене. Мы, помню, играли в том году. Я вышел на меньшинство, а у них как раз было большинство, и он на своей точке стоял. Мне нужно было опекать его, а он в спину говорит мне: «Давай, давай, держи меня, держи меня». Мы тогда посмеялись.

– Он тогда забил?

– Нет. Мне получилось сдержать его, – сказал смеясь Алексей Торопченко .

