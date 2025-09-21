Иванов из «Локомотива» о профессии вне хоккея: «Смог бы найти себя в IT – с детства люблю математику. Музыкантом бы точно не стал – пою ужасно»

Георгий Иванов заявил, что мог бы работать в IT, если бы не стал хоккеистом.

Форвард «Локомотива » набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.

– Если бы не хоккей, где бы вы были так же хороши?

– Музыкантом бы я точно не стал – пою ужасно. Наверное, был бы хорош в направлении с компьютерами. Не киберспортсменом, а в сфере IT смог бы себя найти.

С детства люблю математику, и мне нравится с цифрами работать, – сказал Георгий Иванов .

