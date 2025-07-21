Форвард «Локомотива» Иванов выложил фото своего кота Харви в Кубке Гагарина

Георгий Иванов опубликовал фото своего кота с Кубком Гагарина.

26-летний форвард стал обладателем трофея в составе ярославского клуба в прошедшем сезоне.

«Харви с заслуженным трофеем. Кот Георгия Иванова точно причастен к чемпионству – девять раз в «золотом» сезоне Харви появлялся на кубе «Арены-2000» и еще семь в соцсетях «Локомотива », чтобы отпраздновать голы своего хозяина вместе с болельщиками», – говорится в заявлении пресс-службы ярославцев.

Фото: t.me/hclokomotiv_official