Форвард «Локомотива» Иванов выложил фото своего кота Харви в Кубке Гагарина
Георгий Иванов опубликовал фото своего кота с Кубком Гагарина.
26-летний форвард стал обладателем трофея в составе ярославского клуба в прошедшем сезоне.
«Харви с заслуженным трофеем. Кот Георгия Иванова точно причастен к чемпионству – девять раз в «золотом» сезоне Харви появлялся на кубе «Арены-2000» и еще семь в соцсетях «Локомотива», чтобы отпраздновать голы своего хозяина вместе с болельщиками», – говорится в заявлении пресс-службы ярославцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости