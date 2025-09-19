  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»

Георгий Иванов заявил, что мечтает об участии в Олимпиаде.

– Пока я не ощущаю, что на нас у команд какой-то другой настрой. Начался новый сезон, все начинают с нуля. В этом сезоне нет чемпиона, и он будет известен только в конце.

– Все игроки КХЛ мечтают выиграть Кубок Гагарина. Какая еще хоккейная мечта есть, которую бы хотели осуществить?

– Выиграть следующую игру. Повторить успех прошлого сезона. Сезон длинный, поэтому надо идти от матча к матчу. 

– А если будет выбор: второй Кубок Гагарина или участие на Олимпиаде? 

– Ох! Тяжелый и интересный вопрос. Если помечтать, то, конечно, хотелось бы сыграть на Олимпиаде, – сказал нападающий «Локомотива» Георгий Иванов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoГеоргий Иванов
