Ларионов-младший о футбольных упражнениях в хоккее: «Многие команды их применяют – этого будет только больше. Из футбола пришли какие-то принципы игры»

Игорь Ларионов-младший оценил применение футбольных упражнений в хоккее.

27-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в 5 играх за СКА в FONBET чемпионате КХЛ.

– Главный тренер СКА Игорь Ларионов был на этой неделе на матче «Зенита». Известно, что он любит футбол. Много ли каких-то футбольных элементов он применяет в тренировочном процессе?

– Знаете, есть некоторые упражнения, которые в хоккей из футбола пришли, какие-то принципы игры. Я знаю, что многие команды часто такое применяют, поэтому это потихоньку переходит в хоккей. Думаю, дальше только больше и больше этого будет в хоккее.

– А у вас лично есть интерес к футболу? Может, есть желание сходить на стадион?

– Да, если будет время, было бы здорово сходить. Я один раз был на стадионе давно, но еще раз бы сходил.

– Вы были на стадионе в Петербурге? Или где-то в другом месте?

– Здесь был, на «Зените ». И было бы очень круто еще раз сходить. Если будет время, постараюсь это сделать, – сказал форвард СКА Игорь Ларионов-младший .

