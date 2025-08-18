Ларионов-младший о 5:2 с «Динамо» СПб: «С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем добавлять, игра будет становиться более красивой»

Игорь Ларионов-младший подвел итоги предсезонного матча с «Динамо» СПб (5:2).

Сын главного тренера СКА сделал передачу в этой игре.

«По ходу предсезонной подготовки мы провели несколько двусторонок, но игра с болельщиками это совсем другие эмоции. С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем постепенно добавлять, и игра будет становиться более красивой.

«Хоккейный город» – не чужой мне спорткомплекс. Здесь я играл за «СКА-Неву» в ВХЛ. Приятно вернуться в знакомую атмосферу. Место знакомое, лица знакомые.

Сейчас передо мной стоит новый вызов. Нам без разницы против кого играть. Команда ли это ВХЛ , МХЛ или из какого-то другого чемпионата. Мы уважаем любого соперника, главное показать свой хоккей. Ребята из «Динамо» бились, играли в свою игру, очень достойный соперник», – сказал нападающий СКА Игорь Ларионов-младший.

