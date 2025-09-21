Ларионов-младший о недопуске сборной России на ОИ-2026: «Очень обидно. Многие скажут, что будет ненастоящая Олимпиада. Надеюсь, скоро все поменяется и нас вернут»
Игорь Ларионов-младший высказался о неучастии сборной России в Олимпиаде-2026.
– МОК объявил, что российские хоккеисты не смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2026. Ожидаемое ли для вас решение? Или вы надеялись, что может будет какая-то оттепель в этом вопросе?
– Очень обидно, что нашей сборной не будет. Многие скажут, что это будет ненастоящая Олимпиада. Обидно.
Но надеюсь, что скоро все поменяется и нас вернут, – сказал форвард СКА.
Вместо сборной России на олимпийском турнире в Италии выступит сборная Франции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
