  • Квартальнов о матчах против Ларионова: «Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я?»
1

Квартальнов о матчах против Ларионова: «Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я?»

Дмитрий Квартальнов попросил не сравнивать его с Игорем Ларионовым.

Вчера «Динамо» Минск на выезде проиграло СКА (2:3 ОТ).

– Вы и Игорь Ларионов – одни из лучших выпускников воскресенского хоккея. Вы часто пересекаетесь как тренеры. Держите в голове, что соревнуетесь с земляком?

– Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я? Ну пожалуйста, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
