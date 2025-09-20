Квартальнов о 2:3: «СКА бросил в первом большинстве, такая говяшка – тык, и силы не потратили. «Динамо» есть чему поучиться. Мы имели массу шансов, но не реализовали»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от СКА в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Динамо » Минск на выезде проиграло петербургскому клубу (2:3 ОТ). Минчане забросили 2 шайбы за полторы минуты после начала первого периода.

– Так скажу. Мы провели хороший матч, но проиграли. Вкратце.

– Начали здорово, быстро сделав счет 2:0. Почему итоговый результат – такой? Успокоились?

– Я бы не сказал, что мы успокоились. Было много хороших шансов, чтобы развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас немножко наказывает – нужно с большим уважением относиться к моментам и к сопернику. Мы имели массу шансов, но не реализовали.

Забили гол в большинстве в начале, а в другом большинстве вообще не сделали ни одного броска по воротам. Хотя соперник бросил в первом большинстве, такая говяшка – тык. И силы не потратили.

Нам есть чему поучиться здесь. Даже не поучиться. Просто нужно принимать более простые решения, – сказал главный тренер минского «Динамо» Квартальнов.