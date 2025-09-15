Квартальнов о 4:5 от «Авангарда»: «Мелкие вещи соперник делал чуть лучше. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Авангарда» (4:5 Б).

По ходу матча минское «Динамо» отыгралось с 1:3 , но в итоге потерпело поражение по буллитам.

– Здорово, что вернулись в игру с 1:3. К сожалению, чуть не хватило, хотя моментов было предостаточно. Мелкие вещи «Авангард » делал чуть лучше. Потом стали это делать, но чуть-чуть не хватило.

Считаю, что забить четыре гола на выезде – победа для хорошей команды. К сожалению, мы допустили ошибки и проиграли по буллитам.

– Что случилось во втором периоде, почему инициатива ушла?

– Мы с вами разный хоккей, наверное, смотрели. Мы во втором периоде сыграли очень хорошо. Было много моментов и могли забить.

– Что думаете об исполнителях буллитов?

– Когда выигрываешь серию, думаешь, что все сделал правильно. Когда проиграл, начинаешь что-то искать. Но мы верим в наших ребят, они неплохо исполняют буллиты.

– Насколько успешно удалось сыграть в большинстве?

– Забили гол, могли еще, неплохо двигали шайбу. Но нужно отдать должное обороне соперника, и вратарь играл очень неплохо.

– Какие уроки вынесете из этого матча? Все-таки ваша команда пропустила столько же, сколько и в трех первых играх регулярки.

– Мы пропустили столько же, сколько забили. Мы забили много и пропустили многовато. Были индивидуальные ошибки, разберемся.

– Вините ли полевых игроков в том, что прошла передача Окулова на гол Шарипзянова?

– Там Зак [Фукале ] мог сыграть. Она прошла через зону вратаря. Но что сейчас говорить? Так получилось. Шайба не должна была проходить через наш пятак, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .