  • Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»
Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»

Игорь Ларионов считает, что тренеры в играх КХЛ должны быть на заднем плане.

Вчера СКА победил минское «Динамо» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вы с Дмитрием Квартальновым оба из Воскресенска. Одни из самых знаменитых представителей школы «Химика». Когда встречаетесь как тренеры, держите в голове, что соревнуетесь с земляком?

– Мы оба родились в Воскресенске, оба начинали свой путь в «Химике». Это наша ДНК, воскресенская.

Но я уехал из города в 20 лет. Сказать, что я цеэсковец, имею право на это. Детройтовец, энхаэловец – тоже имею право.

Дело не в личных амбициях – речь о команде. Тренеры должны быть на заднем плане. Люди на льду играют и делают результат, который хотят видеть болельщики. В конце дня не думаешь, кто стоял на другой лавке.

Знаю, что Дима очень успешно работает в Минске. Желаю ему и его команде успехов, но только не в матчах против СКА, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
