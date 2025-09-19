СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за 1,5 минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
СКА выиграл 3 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларинова одержала победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ). Петербургский клуб пропустил 2 шайбы в 1-м периоде – Алекс Лимож забил спустя 1 минуту и 5 секунд после начала матча, через 31 секунду забросил Сергей Кузнецов.
Таким образом, СКА одержал 3 победы подряд и занимает 4-е место в Западной конференции с 7 очками в 5 играх.
Минское «Динамо» проиграло 3 матча из 5 в текущем сезоне. Команда Дмитрия Квартальнова идет 5-й с 6 баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
