Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»

Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Динамо» Минск в Fonbet Чемпионате КХЛ.

СКА одержал победу в домашнем матче со счетом 3:2 ОТ. Петербуржцы пропустили 2 гола в первые 1,5 минуты игры.

– Непростая игра, вы все видели. Хочу поздравить коллектив, ребят и наших болельщиков, которые сегодня были особенно горячи. Начиная со счета 0:2, – это показывает связь между командой, городом болельщиками – трибуны держали команду и поддерживали от начала до конца. В итоге команда вытянула очень сложный матч. Всех с победой.

– Что произошло в стартовые минуты? Недостаток тонуса?

– Мы не то что боялись соперника, но потеряли игровой ритм из-за пятидневной паузы. Игру ничем не заменишь – лучше играть пять матчей через день, чем отдыхать неделю. Потому что ты находишься в необходимом игровом тонусе. Пытались найти возможность сыграть товарищеский матч против «СКА-ВМФ».

Закрытый матч, чтобы была игровая практика. К сожалению, не получилось из-за календаря – у нас матчи в одни дни. Такая двухсторонка помогла бы держать тонус, было бы здорово.

– До третьего периода не очень получалось организовывать давление в равных составах. Это тоже следствие отсутствия тонуса?

– Когда проигрываешь 0:2, это дает сопернику психологическое преимущество. Ты пытаешься найти какие-то ходы. Знали, что соперник играет на контратаках, у них опытная оборона. Важная победа. Не самая красивая, но через такие матчи надо проходить. Команда не потеряла ответственность, наоборот, добавила, собралась. Удача была на нашей стороне – второй гол получился чисто из-за рикошета.

Мы говорили, что порой пытаемся сыграть до верного. Иногда нужно действовать проще: бросок в сторону ворот, там будут и отскоки, и подправления, добивания. Гол – следствие, что было принято самое простое решение. Бросок в сторону ворот, несчастный случай – шайба попала в защитника Минска , счет стал 2:2.

Лучше пройти через сложные испытания, чем выиграть матч 6:1 или 6:2. Такие матчи делают коллектив сильнее. Игра дает нам возможность трезво себя оценить. Легких матчей не будет. Любая победа в этом сезоне будет достигнута через преодоление себя, – сказал главный тренер СКА.