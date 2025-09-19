  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»
0

Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «СКА вытянул очень сложный матч. Лучше пройти через испытания, чем выиграть 6:1 или 6:2. Такие игры делают коллектив сильнее»

Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Динамо» Минск в Fonbet Чемпионате КХЛ.

СКА одержал победу в домашнем матче со счетом 3:2 ОТ. Петербуржцы пропустили 2 гола в первые 1,5 минуты игры. 

– Непростая игра, вы все видели. Хочу поздравить коллектив, ребят и наших болельщиков, которые сегодня были особенно горячи. Начиная со счета 0:2, – это показывает связь между командой, городом болельщиками – трибуны держали команду и поддерживали от начала до конца. В итоге команда вытянула очень сложный матч. Всех с победой.

– Что произошло в стартовые минуты? Недостаток тонуса?

– Мы не то что боялись соперника, но потеряли игровой ритм из-за пятидневной паузы. Игру ничем не заменишь – лучше играть пять матчей через день, чем отдыхать неделю. Потому что ты находишься в необходимом игровом тонусе. Пытались найти возможность сыграть товарищеский матч против «СКА-ВМФ».

Закрытый матч, чтобы была игровая практика. К сожалению, не получилось из-за календаря – у нас матчи в одни дни. Такая двухсторонка помогла бы держать тонус, было бы здорово.

– До третьего периода не очень получалось организовывать давление в равных составах. Это тоже следствие отсутствия тонуса?

– Когда проигрываешь 0:2, это дает сопернику психологическое преимущество. Ты пытаешься найти какие-то ходы. Знали, что соперник играет на контратаках, у них опытная оборона. Важная победа. Не самая красивая, но через такие матчи надо проходить. Команда не потеряла ответственность, наоборот, добавила, собралась. Удача была на нашей стороне – второй гол получился чисто из-за рикошета.

Мы говорили, что порой пытаемся сыграть до верного. Иногда нужно действовать проще: бросок в сторону ворот, там будут и отскоки, и подправления, добивания. Гол – следствие, что было принято самое простое решение. Бросок в сторону ворот, несчастный случай – шайба попала в защитника Минска, счет стал 2:2.

Лучше пройти через сложные испытания, чем выиграть матч 6:1 или 6:2. Такие матчи делают коллектив сильнее. Игра дает нам возможность трезво себя оценить. Легких матчей не будет. Любая победа в этом сезоне будет достигнута через преодоление себя, – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoИгорь Ларионов
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за полторы минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
4сегодня, 19:06
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
295сегодня, 18:48
Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
3сегодня, 17:53
Главные новости
Невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. Защитник «Баффало» и Каролина поблагодарили врачей, НХЛ, клуб, доноров и болельщиков за поддержку
112 минут назад
Козлов о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Не знал об этом правиле. Шайба попала в руку, браслет выпал, какие санкции? У нас нет командных трекеров, санкций не будет»
756 минут назад
Гатиятулин о 3:1 с «Салаватом»: «У «Ак Барса» была неудачная серия, чувствовали ответственность, давление. Видим поддержку от болельщиков, как все ждали этой победы»
1сегодня, 19:47
Панарин травмировался на тренировке «Рейнджерс» в пятницу
2сегодня, 19:35
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
4сегодня, 19:26
СКА пропустил 2 шайбы от «Динамо» Минск за полторы минуты после начала и выиграл в овертайме – 3:2. У команды Ларионова 3 победы подряд
4сегодня, 19:06
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Салават», СКА одолел минское «Динамо», «Автомобилист» был сильнее «Спартака», «Сибирь» победила «Амур»
295сегодня, 18:48
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на эрудицию
сегодня, 19:00Тесты и игры
КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Полунина за симуляцию в матче с ЦСКА в эпизоде с Коваленко
6сегодня, 18:55
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
40сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»
144 минуты назад
Заварухин о 5:4 со «Спартаком»: «Автомобилист» должен агрессивнее играть, говорил ребятам. Нахватались детских удалений, это переломило ход матча»
сегодня, 19:59
Жамнов о 4:5 от «Автомобилиста»: «Спартак» в  стрессовых ситуациях принимает неправильные решения в концовке. Проблема была и в том году, поправим. Претензий нет, все боролись»
1сегодня, 19:18
Михайлов об Олимпиаде-2026 без России: «Потеря для всего олимпийского движения. Не допуская нас, они наносят вред развитию спорта»
сегодня, 18:02
Гришин о 2:3 от «Трактора»: «Нефтехимику» надо больше мастерства, хладнокровия. Работаем над психологией – подстраиваемся под соперника, а хотелось бы наоборот»
сегодня, 17:13
Форвард «Локомотива» Иванов о том, что выбрал бы – второй Кубок Гагарина или участие в ОИ: «На Олимпиаде хотелось бы сыграть, конечно, если помечтать»
1сегодня, 16:04
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Торпедо». Приходите поддержать команду в домашней игре на «СКА-Арене!»
сегодня, 16:00Реклама
Сошников про 1:0 с «Амуром»: «Они нас переиграли. Но хорошие команды выигрывают даже плохие игры»
сегодня, 13:55
Гендиректор «Лады» о Десяткове: «Задача выйти в плей-офф не меняется, чемпионат только начался. Надеемся, он исправит ситуацию в родной команде. Контракт подписан до конца сезона»
сегодня, 12:56
Епанчинцев об 1:0 с «Амуром»: «Соперник заставлял нарушать правила, но бригада меньшинства здорово сработала. Нашли моментик, забили гол, выстояли в концовке»
сегодня, 12:39