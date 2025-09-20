  • Спортс
  • Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «Заврагин провел потрясающий матч, 2 пропущенные шайбы – не его вина. У Плешкова небольшое повреждение, надеюсь, не совсем тяжелое»
Ларионов о 3:2 с «Динамо» Минск: «Заврагин провел потрясающий матч, 2 пропущенные шайбы – не его вина. У Плешкова небольшое повреждение, надеюсь, не совсем тяжелое»

Игорь Ларионов высказался о ситуации с вратарями в СКА.

Вчера клуб победил минское «Динамо» (3:2 ОТ).

– Почему не играл Артемий Плешков? Многие болельщики удивлены его отсутствием.

– Для начала хочу сказать, что Егор Заврагин провел потрясающий матч. Две пропущенные шайбы – вообще не его вина. У Плеша небольшое повреждение, которое он получил на тренировке. Надеюсь, не совсем тяжелое. Думаю, 2-3 дня паузы, потом посмотрим.

– Вы уже задействовали трех вратарей. Можно ли сказать, что до сих пор не определились с первым номером? И почему не доверили место Сергею Иванову?

– Сезон длинный, нужно посмотреть всех вратарей в обойме. Мы изначально говорили, что не будем делать ставку на опытных вратарей, иностранцев. Хотим, чтобы наши ребята росли, проходили через сложные испытания. Через такие матчи, как сегодня. Пока говорить, кто первый, второй, третий – преждевременно.

Сергей Иванов играл за «СКА-ВМФ» днем. После болезни получил игровую практику. Отыграл хорошо, хотя они проиграли 2:3 в овертайме. Он в обойме и, не сомневаюсь, будет с нами на следующей игре в Тольятти, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
травмы
