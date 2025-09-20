Бландиси о СКА: «Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в КХЛ, и матчи это показывают. С ходом игры мы становимся только лучше»
Джозеф Бландиси высказался о победе над минским «Динамо» (3:2 ОТ).
Для СКА эта победа стала 3-й подряд.
«Матч с «Динамо» показал характер команды. Мы верим друг в друга, а если этого нет, то вернуться с такого положения, как в этом матче, тяжело.
Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в лиге, и матчи это показывают. Мы становимся только лучше с ходом игры, и это сказывается на результате.
Пока что у нас получается веселая поездка, но надо сохранить такую форму», – сказал нападающий петербургского СКА Джозеф Бландиси.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости